24 марта 2023 г.
ПОЛИТИКА
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Вывезенные в США контрабандой 12 артефактов вернут Турции
Прокуратура США передала по решению суда Генеральному консульству Турции в Нью-Йорке 12 артефактов, незаконно вывезенных в Америку. Генеральный консул Рейхан Озгюр поблагодарил американских прокуроров и Бюро расследования национальной безопасности за эффективную борьбу с контрабандой. Исторические артефакты вернулись в Турцию спецрейсом Turkish Airlines. #trtнарусском #сша #турция #артефакты #история #контрабанда #прокуратура #ньюйорк #безкомментариев #тртнарусском #трт #shorts #америка #trtrussian
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