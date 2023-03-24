Турция планирует создать в районе Саросского залива на северо-западе страны Центр управления стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями. Об этом сообщает агентство «‎Анадолу»‎ со ссылкой на заявление главы муниципалитета Кешан Мустафы Хелваджиоглу.

По словам чиновника, тендер на создание центра уже завершен. Объект будет обслуживать весь регион. Саросский залив расположен на севере Эгейского моря, недалеко от Стамбула.

Центр будет иметь площадь 2676 кв. метров и будет расположен в Yeni Mahalle.

На объекте разместят бригады Турецкого управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD), а также Кешанскую поисково-спасательную ассоциацию реагирования на стихийные бедствия (KEDAK) и поисково-спасательную группу пожарного управления муниципалитета Кешана.

«Мы знаем обо всем. Землетрясение у нашей двери. Мы знаем сейсмическую обстановку в районе Кешана и Саросского залива», — заявил Хелваджиоглу.

«Мы должны принять меры»

Глава муниципалитета также уточнил: власти Кешана хотят создать бюджет на случай землетрясения, найти точку для размещения 400 контейнерных домов и провести инфраструктурные работы.

По словам Хелваджиоглу, муниципалитет тесно сотрудничает в этих вопросах с учеными-сейсмологами и экспертами по землетрясениям.

«У нас есть поселения на линии разлома. Саросский залив в этом плане очень опасен. Землетрясение вот-вот может постучаться в дверь. Мы должны принять меры предосторожности, особенно изучить фонд потенциально опасных зданий. Мы должны очень хорошо изучить какие меры предосторожности следует принять в случае возможного землетрясения. Трагедия на юге Турции, где произошли подземные толчки с эпицентром Кахраманмараше, стала самым большим для уроком для нас», — заявил чиновник.

Как ранее писал TRT на русском, власти Турции развернули палаточные городки и контейнерные дома в более чем 500 локациях для размещения пострадавших от землетрясения на юго-востоке Турции. Об этом в середине марта заявил вице-президент страны Фуат Октай.

Он уточнил: палаточные городки развернули в 354 регионах. Всего установлено 437,6 тыс. палаток и 21,7 тыс. контейнерных домов, их разместили в 240 различных локациях. AFAD направил 30,8 млрд лир ($1,5 млрд) провинциям, пострадавшим от землетрясений, и еще 22,3 млрд лир ($1,1 млрд) государственным учреждениям и организациям.