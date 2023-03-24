Россия стала крупнейшим инвестором в Иран, вложив в страну за текущий финансовый год $2,76 млрд — в основном это инвестиции в промышленный, горнодобывающий и транспортный секторы. Об этом сообщил иранский министр экономики и финансов Эхсан Хандузи. Его слова приводит газета Financial Times.

По оценкам министра, объем прямых иностранных инвестиций в страну за этот финансовый год составил $4,2 млрд — две трети вложений пришлось на Россию.

Издание отмечает: Москва и Тегеран, против которых введено максимальное количество западных санкций, активизировали сотрудничество после начала конфликта РФ и Украины.

«‎Мы определяем наши отношения с Россией как стратегические, и мы сотрудничаем во многих сферах, особенно в экономической. Китай и Россия — два наших главных экономических партнера. Иран планирует расширять отношения с ними посредством стратегических соглашений», — заявил министр.

Хандузи также отметил: в феврале 2023 года Иран достиг самого высокого уровня экспорта нефти как минимум за два года. Поставки превысили предыдущий максимум в 1,3 млн баррелей в день, несмотря на санкции США.

Вырос также ненефтяной экспорт страны: за первые 11 месяцев текущего фискального года он достиг $53 млрд, что на 12% выше, чем за тот же период предыдущего года, подчеркнул Хандузи. Импорт за тот же период составил $60 млрд, что в сочетании с данными об экспорте показало: «экономику Ирана нельзя изолировать», заключил министр.

Партнеры не только в экономике

Российские бизнес-делегации с начала конфликта РФ и Украины неоднократно посещали Иран в поисках сделок и для того, чтобы перенять опыт противодействия санкциям, отмечает FT. Иран в то же время стремится развивать новые торговые отношения для поддержки своей собственной экономики, находящейся под санкциями, поясняет газета.

В январе представители центральных банков России и Ирана подписали соглашение о сотрудничестве для упрощения финансовых и банковских операций. Как подчеркнул министр Хандузи, Тегеран вел переговоры по этому вопросу не только с Москвой, но также с Пекином и Анкарой. Однако «‎‎с технической точки зрения» наиболее развита именно ирано-российская финансовая инфраструктура, отметил политик.

США и Киев обвиняют Тегеран в продаже Москве боевых беспилотников, которые РФ использует для поражения целей в Украине. Иран подтвердил факт поставки дронов, но уточнил, что это произошло еще до начала военных действий Москвы и Киева. Исламская республика отрицает, что ее беспилотники используются в войне, пишет FT.

Как ранее сообщал TRT на русском, в середине марта Иран достиг соглашения о покупке российских истребителей Су-35. Их поставки могут начаться уже весной этого года.

«Истребители Су-35 технически приемлемы для Ирана, и Тегеран завершил контракт на их закупку», — цитирует государственное информагентство республики IRNA заявление миссии Ирана при ООН.

Член комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Шахрияр Хейдари в начале января 2023 года заявил, что «истребители Су-35, заказанные Ираном из России, прибудут в страну в начале следующего года (по иранскому календарю, то есть уже с 21 марта)‎»‎.

«Мы заказали у России системы обороны, ракеты и вертолеты. Большая часть этого оружия скоро поступит в страну», — добавил Хейдари.

Министр Хандузи в беседе с FT назвал украинский конфликт «несчастливым» для Ирана, но не ответил на вопрос, получает ли Тегеран доходы от продажи оружия России.