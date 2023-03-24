Самарканд — туристический хаб Центральной Азии

Яркий и солнечный Самарканд окутан тайнами и легендами. TRT на русском собрал самые интересные и проверенные факты о древнем городе. Вы узнаете, чья могила находится в центре площади Регистан, в какой мечети потолок выполнен в 3D технологии и почему Тимур велел похоронить его у ног учителя. Готовы? Тогда вперед. #Самарканд #Узбекистан #ЦентральнаяАзия #Регистан #могила #мечеть #Тимур #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian