ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Самарканд — туристический хаб Центральной Азии
Яркий и солнечный Самарканд окутан тайнами и легендами. TRT на русском собрал самые интересные и проверенные факты о древнем городе. Вы узнаете, чья могила находится в центре площади Регистан, в какой мечети потолок выполнен в 3D технологии и почему Тимур велел похоронить его у ног учителя. Готовы? Тогда вперед. #Самарканд #Узбекистан #ЦентральнаяАзия #Регистан #могила #мечеть #Тимур #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian
trtrussian / Others
24 марта 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us