Во французском городе Бордо противники пенсионной реформы подожгли мэрию города

Во Франции 9-й день всеобщего протеста против пенсионной реформы обернулся погромами и жестким противостоянием с полицией. В Бордо демонстранты подожгли мэрию города. Огонь быстро потушили. В Париже агрессивно настроенные молодые люди закидали правоохранителей бутылками, камнями и петардами. В ответ полиция применила слезоточивый газ. Задержаны больше 450 хулиганов. Ранения получили 440 полицейских. Это была одна из крупнейших акций протеста в стране. В ней, по данным МВД Франции, приняли участие больше 1 млн человек. #trtнарусском #франция #бордо #протесты #демонстранты #пенсионнаяреформа #мэрия #полиция #слезоточивыйгаз #хулиганы #тртнарусском #trtrussian