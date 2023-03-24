ПОЛИТИКА
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Во французском городе Бордо противники пенсионной реформы подожгли мэрию города
Во Франции 9-й день всеобщего протеста против пенсионной реформы обернулся погромами и жестким противостоянием с полицией. В Бордо демонстранты подожгли мэрию города. Огонь быстро потушили. В Париже агрессивно настроенные молодые люди закидали правоохранителей бутылками, камнями и петардами. В ответ полиция применила слезоточивый газ. Задержаны больше 450 хулиганов. Ранения получили 440 полицейских. Это была одна из крупнейших акций протеста в стране. В ней, по данным МВД Франции, приняли участие больше 1 млн человек. #trtнарусском #франция #бордо #протесты #демонстранты #пенсионнаяреформа #мэрия #полиция #слезоточивыйгаз #хулиганы #тртнарусском #trtrussian
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24 марта 2023 г.
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