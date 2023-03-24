Барабанщики призывают в Рамадан не забывать пострадавших от землетрясений

Этот барабанщик из стамбульского района Бейоглу призывает не забывать о пострадавших во время землетрясения на юго-востоке Турции. Он и многие другие вышли сегодня рано утром, чтобы будить верующих на сухур — предрассветный прием пищи, который предшествуют ежедневному посту в месяце Рамадан. Традиция бить в барабаны существует в исламских странах сотни лет. #trtнарусском #Рамадан #Турция #Стамбул #Бейоглу #барабанщики #сухур #пост #TurkiyeQuakes #землетрясение #тртнарусском #trtrussian