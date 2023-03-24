Как прошли ифтары в пострадавших от стихии провинциях Турции

Первые ифтары прошли на юго-востоке Турции в палаточных городках, где сейчас живут люди, лишившиеся крова во время землетрясений. В Газиантепе одну из таких трапез посетил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. В палаточном городке Кахраманмараша столы с едой расставили прямо на улице рядом с временными жилищами. #Рамадан #ифтар #МевлютЧавушоглу #TurkiyeQuakes #Турция #Кахраманмараш #землетрясение #палаточныйгородок #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian