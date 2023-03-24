ПОЛИТИКА
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Как прошли ифтары в пострадавших от стихии провинциях Турции
Первые ифтары прошли на юго-востоке Турции в палаточных городках, где сейчас живут люди, лишившиеся крова во время землетрясений. В Газиантепе одну из таких трапез посетил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. В палаточном городке Кахраманмараша столы с едой расставили прямо на улице рядом с временными жилищами. #Рамадан #ифтар #МевлютЧавушоглу #TurkiyeQuakes #Турция #Кахраманмараш #землетрясение #палаточныйгородок #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian
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24 марта 2023 г.
Истории
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