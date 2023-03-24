ПОЛИТИКА
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Мусульмане совершили первый ифтар рядом с Каабой
В Мекке во дворе мечети «Аль-Харам» («Запретная мечеть») прошел первый ифтар — трапеза разговения после поста. В ней приняли участие тысячи мусульман из разных стран мира, которые прибыли к Священной Каабе для совершения умры — малого паломничества. Паломники разговлялись финиками и водой, а после совершили вечернюю и ночную молитвы. #Рамадан #ифтар #Кааба #Мекка #АльХарам #мечеть #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian
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24 марта 2023 г.
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