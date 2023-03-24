Эрдоган: Турция быстро восстановится после землетрясений

Кроме Турции, нет такой страны, которая так бы быстро приступила к восстановлению после серии землетрясений. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на первой церемонии закладки фундамента новых домов для пострадавших от стихии. Глава государства еще раз напомнил, что большинство лишившихся крова граждан справят новоселье в течение года. #TurkiyeQuakes #Турция #землетрясение #Эрдоган #дома #фундамент #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian