21 марта замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что Лондон отправит Украине 120 мм бронебойные танковые боеприпасы с обедненным ураном CHARM3 вместе со своими танками Challenger II.

Обедненный уран — это побочный продукт ядерного обогащения, он имеет химическую и радиологическую токсичность. Министерство обороны Великобритании отвергло предупреждения Путина.

«Это стандартный компонент и не имеет никакого отношения к ядерному оружию или возможностям. Россия знает об этом, но намеренно пытается распространять дезинформацию», — говорится в заявлении британского оборонного ведомства.

Министерство также отмечает: научные исследования подтверждают, что любое воздействие от использования боеприпасов с обедненным ураном на здоровье людей и окружающую среду, «вероятно, будет низким».

Однако в РФ на поставки такого рода вооружения Киеву отреагировали резко. Глава Минобороны России Сергей Шойгу предупредил: решение Лондона оставляет меньше шагов до потенциального «‎ядерного столкновения‎» между Россией и Западом.

Обедненный уран используют для создания боеприпасов, поскольку он в два с половиной раза плотнее железа — это позволяет вооружениям эффективнее пробивать тяжелую броню, например, танковую. Снаряды, содержащие обедненный уран, в частности, стоят на вооружении у США и Великобритании.

Примечательно, что в 2018 году российское агентство ТАСС сообщало: модернизированный танк РФ Т-80БВМ получил возможность применять боеприпасы с сердечником из обедненного урана. При этом издание не уточняет, использовались ли такие боеприпасы российскими машинами на поле боя.

Опасения по поводу урановых боеприпасов

В ООН также выступили против поставок таких снарядов независимо от стороны конфликта.

Кампания за ядерное разоружение (CND) осудила решение Великобритании, назвав его «дополнительной катастрофой для окружающей среды и здоровья тех, кто пережил конфликт», сообщает информационное агентство AFP.

Боеприпасы с обедненным ураном связаны с рядом проблем со здоровьем, включая рак. Его использование может привести к выделению токсичной или радиоактивной пыли при ударе, считают в CND.

Программа ООН по окружающей среде охарактеризовала боеприпасы с обедненным ураном как «химически и радиологически токсичный тяжелый металл».

Попытка сдержать западную помощь?

Хэмиш де Бреттон-Гордон, бывший командир британского Королевского танкового полка, назвал намеки Кремля на то, что боеприпасы представляют собой своего рода ядерное оружие, «помешательством».

В беседе с агентством AP военный эксперт пояснил: обедненный уран — это обычный компонент танковых снарядов, он абсолютно инертен.

Вашингтонский Институт изучения войны (ISW) предположил, что Кремль намеренно описал боеприпасы как «ведущие к эскалации, чтобы сдержать помощь Запада» Украине. ISW уточняет: снаряды не содержат никаких расщепляющихся или радиоактивных материалов.

«‎‎Путин назвал поставку Западом боеприпасов с обедненным ураном Украине значительной эскалацией, чтобы поддержать информационную линию, направленную на сдерживание западной помощи Украине в области безопасности и возложение ответственности за переговоры на Запад»‎, — написал ISW в Twitter.

«Неконтролируемая фаза»

Проблема боеприпасов с обедненным ураном не нова, уточняет TRT World. Опасения по поводу их использования впервые возникли во время войны в Персидском заливе в 1991 году.

С тех пор велись многочисленные дебаты по поводу использования боеприпасов. Одни эксперты утверждали, что обедненный уран необходим для боевой эффективности. В то же время другие утверждали, что риски для здоровья и окружающей среды перевешивают любые преимущества.

В совместном заявлении Путина и лидера Китая Си Цзиньпина по окончании их встречи 21 марта оба лидера предостерегли от любых шагов, которые могут вывести украинский конфликт в «неуправляемую фазу». Политики многозначительно добавили, что в ядерной войне не может быть победителей.