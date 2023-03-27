Саудовская Аравия и режим Башара Асада ведут переговоры о возобновлении консульских услуг между двумя странами, сообщает прогосударственный саудовский телеканал Al Ekhbariya со ссылкой на источник в МИД королевства.

Саудовская Аравия, поддержавшая сирийскую оппозицию в гражданской войне, закрыла свое посольство в Дамаске и выслала сирийского посла в 2012 году. Текущее возобновление консульских связей может свидетельствовать о возможном восстановлении отношений между двумя странами.

«В рамках стремления королевства содействовать предоставлению необходимых консульских услуг между двумя странами ведутся переговоры с официальными лицами в Сирии об их возобновлении», — уточняет дипломатический источник телеканала.

23 марта агентство Reuters со ссылкой на три источника также сообщило, что Эр-Рияд и Дамаск договорились вновь открыть свои посольства. В отчетах обоих СМИ не указаны сроки для этого шага, который станет последним шагом Эр-Рияда к урегулированию разногласий с региональными соперниками.

Ранее в этом месяце было объявлено о нормализации дипотношений между Саудовской Аравией и Ираном при посредничестве Китая — спустя через семь лет после того, как они были разорваны.

Эр-Рияд уже несколько недель намекает на сближение с Асадом, отмечает TRT World.

После разрушительных землетрясений 6 февраля Саудовская Аравия направила помощь как в удерживаемые повстанцами, так и в контролируемые режимом районы Сирии, уточняет канал.

Эти усилия не предусматривали прямого контакта с режимом Башара Асада, находящимся в международной изоляции. Вместо этого официальные лица Саудовской Аравии координировали поставки помощи в контролируемые режимом районы с Сирийским Красным Полумесяцем.

После землетрясения арабские страны, в том числе правительства, которые до сих пор сопротивлялись нормализации отношений с Дамаском после более чем десятилетней войны, начали пересматривать свое отношение к режиму.

Сирию призвали интегрироваться в арабский мир

Глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан в феврале заявил, что в арабском мире формируется консенсус в отношении того, что для разрешения гуманитарных кризисов потребуется новый подход к сирийскому досье, требующий переговоров с Дамаском.

«В арабском мире существует консенсус в отношении того, что текущий статус-кво не работает и нам нужно найти какой-то другой подход, — заявил принц Фейсал во время Мюнхенской конференции по безопасности. — Этот подход еще формулируется».

Айхам Камель, исследователь по Ближнему Востоку и Северной Африке в Eurasia Group, считает, что наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман хотел бы видеть «более стабильную среду» в регионе, которая позволила бы ему сосредоточиться на внутренних проблемах.

«Повестка модернизации внутренней экономики требует более стабильной среды и, следовательно, новых сделок», — пояснил Камель в беседе с AFP.

Глава МИД Саудовской Аравии заявил, что изменение политики в отношении Сирии также может помочь сирийским беженцам в соседних странах, прежде всего в Иордании и Ливане.

19 марта Асад посетил ОАЭ, где президент шейх Мохаммед бен Заид Аль Нахайян сказал ему, что Дамаску пора реинтегрироваться в более широкий арабский регион, сообщают государственные СМИ Эмиратов.

Поездка в богатые нефтью ОАЭ — вторая для Асада за много лет — состоялась после визита в Россию и Оман и стала первым официальным визитом в арабский мир главы сирийского режима с начала гражданской войны в 2011 году.

Сирия была исключена из базирующейся в Каире Лиги арабских государств в 2011 году за жестокое подавление демонстраций.