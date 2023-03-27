Производство компанией Lockheed Martin высокомобильной артиллерийской ракетной системы HIMARS на фоне конфликта РФ и Украины привлекло внимание к городу Камдену в штате Арканзас, где расположены производственные мощности оборонной фирмы, пишет Defense News.

Издание отмечает: в центре Камдена пустует большинство витрин магазинов, ничто не напоминает о былом процветании города. Но в 10 минутах от центра находится оживленный промышленный парк Хайленд (Camden's Highland Industrial Park), где расположены одни из крупнейших оборонных подрядчиков страны — Lockheed Martin, Aerojet Rocketdyne и General Dynamics.

Фирмы производят на мощностях промышленного парка твердотопливные двигатели, ракеты, пусковые установки и другие системы вооружения, оказавшегося критически важным для вооруженных сил США и в свете конфликта в Украине.

Камден долгое время зависел от оборонной промышленности, отмечает портал. Корпорация Lockheed Martin с 1980 года производила здесь свою реактивную систему залпового огня M270 MLRS — гусеничную ракетную пусковую установку, которая может нести дюжину реактивных снарядов. Фреска с изображением этой системы покрывает всю заднюю часть одного из зданий в центре города, сообщает Defense News.

Производственная линия HIMARS в Камдене остановилась в 2014 году после того, как закончились заказы от армии и корпуса морской пехоты, отмечает портал. Однако в 2015 году ОАЭ одобрили сделку на $900 млн на покупку 12 систем, и производство HIMARS возобновилось в 2017 году.

Армия США заключила с Lockheed контракт на строительство дополнительных пусковых установок для поддержки разрабатываемой новой ракеты большой дальности и планирует закупить в общей сложности 545 пусковых установок примерно на $3 млрд. Чтобы выполнить новые заказы, Lockheed приобрела бывшую фабрику по производству подгузников в Камдене и теперь может производить шесть пусковых установок в месяц.

Lockheed выиграла почти $500 млн в виде новых контрактов на создание HIMARS и управляемых ракет для Украины — это может привести к росту в регионе и притоку до 1000 новых сотрудников, уточняет издание. Это значительная цифра, учитывая, что в 2020 году весь штат Арканзас экспортировал оборонную и аэрокосмическую продукцию всего на $1 млрд.

Lockheed Martin рассчитывает производить как минимум восемь установок HIMARS в месяц к третьему кварталу 2025 года.

Надежды на процветание Камдена

Местные официальные лица, которых цитирует Defense News, надеются, что экспансия Lockheed Martin и десятков других оборонных подрядчиков в индустриальном парке Camden's Highland Industrial Park, обусловленная спросом на поставки оружия для Украины, приведет к развитию региона.

Lockheed Martin выиграла несколько контрактов с армией США на производство пусковых установок HIMARS и оружия GMLRS для пополнения запасов США и их союзников, включая Украину. Компания планирует нанять около 200 новых рабочих для увеличения производства без необходимости расширять существующие площади.

В 2022 году США выделили Украине 38 HIMARS в рамках помощи в области безопасности на сумму $30 млрд — как минимум 20 из заявленной партии уже прибыли, пишет Defense News. Остальные 18 пусковых установок будут поставлены з течение 2,5 лет.

В Украине «мы увидели, что HIMARS изменил правила игры», — заявил в январе начальник штаба армии США генерал Джеймс МакКонвилл.

Украина использует HIMARS для ослабления наступательных возможностей России. Среди иностранных операторов этой системы — Румыния, Иордания, Сингапур и др.

Lockheed и другие оборонные подрядчики в Арканзасе, как уточняет портал, планируют создать до 1000 новых рабочих мест в ближайшие несколько лет, но есть опасения по поводу кадровых проблем из-за нехватки сотрудников. Компании Aerojet Rocketdyne и General Dynamics Ordnance and Tactical Systems в Камдене уже начали расширять свою деятельность и нанимать больше сотрудников.

За последние пять лет многие оборонные предприятия в Камдене выросли, увеличивая производственные мощности и строя новые дома для сотрудников. Сейчас город ведет переговоры с застройщиками о возведении большего количества домов, чтобы справиться с ожидаемым притоком новых рабочих и их семей, уточняет Defense News.

Как ранее писал TRT на русском, в 2022 году Украина стала третьим крупнейшим импортером оружия в мире после Катара и Индии. Во многом это стало результатом военной помощи США и многих европейских государств после начала войны с РФ в феврале 2022 года. В пятилетку 2018-2022 годов на Украину приходилось 2,0% мирового импорта вооружений.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), многие из поставленных в 2022 году Украине вооружений были бывшими в употреблении — в том числе 228 артиллерийских орудий и примерно 5 тыс. управляемых артиллерийских ракет из США, 280 танков из Польши и более 7 тыс. противотанковых ракет из Великобритании.