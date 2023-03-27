Разрушения протяженностью 161 км оставил после себя торнадо в Миссисипи

Смертоносный торнадо привел к гибели, как минимум, 26 человек в Миссисипи. Правительство объявило чрезвычайное положение в штате. Продолжаются разбор завалов и поиски выживших. Торнадо обрушился на юг США в ночь на субботу и прошел от границы Луизианы с Миссисипи до Алабамы, оставляя разрушения на своем пути. Их протяженность превысила 161 км. Порывы ветра достигали 35,7 м/с. Сообщается, что город Роллинг-Форк, где живет около двух тысяч человек, почти полностью стерт с лица земли. #trtнарусском #торнадо #миссисипи #сша #тртнарусском #trtrussian