Судебная реформа вызвала гигантский раскол в Израиле

Десятки тысяч израильтян вышли на стихийные демонстрации по всей стране в воскресенье вечером после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправил в отставку министра обороны Йоава Галланта. Экс-чиновник накануне публично призвал правительство приостановить судебную реформу. В стране уже третий месяц продолжаются выступления из-за планов правительства ограничить полномочия Верховного суда. Израильтяне опасаются, что нововведения приведут к потере независимости судов. По всей стране объявлена «неделя паралича» — широкомасштабные акции протеста. #Израил #протесты #демонстрации #неделяпаралича #судебнаяреформа #реформа #Нетаньяху #БиньяминНетаньяху #ЙоавГаллант #отставка #министробороны #верховныйсуд #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian