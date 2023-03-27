ПОЛИТИКА
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Эрдоган: Атмосфера единства и братства — символ Рамадана
Мы еще раз увидели во время последнего землетрясения, насколько сильны добродетели нашей нации — единство, солидарность и братство, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время посещения студенческого общежития в Стамбуле, где временно проживают пострадавшие от удара стихии. #Турция #Стамбул #Эрдоган #РеджепТайипЭрдоган #землетрясение #TurkiyeQuakes #Рамадан #помощь #народТурции #жертвыземлетрясения #безкомментариев #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian
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27 марта 2023 г.
Истории
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