ПОЛИТИКА
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Челси провел ифтар на стадионе в Лондоне
Футбольный клуб английской премьер-лиги «Челси» провел первый коллективный ифтар (разговение после захода солнца в день поста) во время Рамадана на домашнем стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Соорганизаторами мероприятия выступили турецкое Управления по делам соотечественников за рубежом и родственных общин (YTB) и проект «Шатер Рамадана» (Ramadan Tent Project). #Великобритания #Лондон #Челси #футбол #ифтар #Рамадан #мусульмане #ChelseaFC #YTB #безкомментариев #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian
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27 марта 2023 г.
Истории
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