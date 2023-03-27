Челси провел ифтар на стадионе в Лондоне

Футбольный клуб английской премьер-лиги «Челси» провел первый коллективный ифтар (разговение после захода солнца в день поста) во время Рамадана на домашнем стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Соорганизаторами мероприятия выступили турецкое Управления по делам соотечественников за рубежом и родственных общин (YTB) и проект «Шатер Рамадана» (Ramadan Tent Project). #Великобритания #Лондон #Челси #футбол #ифтар #Рамадан #мусульмане #ChelseaFC #YTB #безкомментариев #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian