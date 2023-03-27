Восстановление Украины будет стоить почти полтриллиона долларов

По оценкам Всемирного банка, для восстановления инфраструктуры Украины необходимо не меньше 411 млрд долларов. Эта сумма в 2,6 раза превышает ВВП страны за прошлый год. По данным международной финансовой организации, вторжение России привело к обнищанию более 7 млн человек и обратило вспять 15-летний прогресс в области экономического развития. Как выглядят наиболее разрушенные войной украинские города — в нашей подборке. #Украина #Россия #война #разрушения #здания #ущерб #здания #ВсемирныйБанк #ЮНЕСКО #UNESСO #безкомментариев #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian