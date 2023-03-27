ПОЛИТИКА
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В Беларуси появится российское тактическое ядерное оружие
Россия передала Беларуси РСЗО «Искандер», которые могут получать ядерное оснащение, а также переоборудовала 10 самолетов ВВС Беларуси под ядерное оружие, заявил президент России Владимир Путин в интервью «Россия 24». До 1 июля Россия окончательно разместит свое тактическое ядерное оружие в Беларуси. Как на это отреагировал мир? #trtнарусском #Россия #Беларусь #Путин #уран #ядерноеоружие #протесты #осуждения #информер #информертртнарусском #информерtrtнарусском #информерtrtRussian #тртнарусском #trtrussian
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27 марта 2023 г.
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