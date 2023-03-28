Число уголовно наказуемых преступлений в ФРГ в 2022 году выросло на 11,5% по сравнению с годом ранее. Об этом сообщает немецкий портал Westdeutsche Rundfunk (WDR) со ссылкой на новые данные криминальной статистики германской полиции.

Всего в стране в прошлом году было совершено около 5,6 млн уголовных преступлений. При этом уровень раскрываемости составил всего 57,3%.

Как пишет WDR, по сравнению с прошлыми годами заметен рост преступности среди несовершеннолетних — полиция зафиксировала свыше 93 тыс. случаев. Их число выросло на 35,5% по сравнению с годом ранее. Количество несовершеннолетних подозреваемых в возрасте от 14 до 18 лет также выросло — в этой категории свыше 189 тыс. подростков. В частности, полиция ФРГ отмечает рост распространения подростками в интернет-чатах детской порнографии.

В свете новых глава МВД федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Герберт Ройль потребовал обсудить на конференции глав МВД всех германских земель проблему роста преступности среди несовершеннолетних и влияние на них интернета.

Как ранее сообщал TRT на русском, власти Германии наблюдают всплеск преступлений ультраправых на почве ненависти: в 2022 году экстремисты совершили свыше 23 тыс. преступлений.

Зафиксировано, что в 2017 году ультраправые совершили в ФРГ 20,5 тыс. преступлений, примерно то же количество в 2018-м и свыше 22,3 тыс. в 2019-м. В 2020 году этот показатель достиг рекордных 23,6 тыс. преступлений, в 2021-м он снизился до 21,9 тыс. Однако в 2022 году эта цифра вновь выросла — ультраправые совершили свыше 23 тыс. преступлений.