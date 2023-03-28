Аромат свежесваренного кофе вызывает улыбку на лицах многих жителей палаточных городков, созданных на юге Турции для жертв сильных землетрясений, пишет агентство «‎Анадолу»‎. Разрушительное стихийное бедствие, обрушившееся на этот регион 6 февраля, вынудило миллионы людей начать жизнь с нуля.

Обеспечить жителей продуктами питания и кровом — эти задачи стали приоритетными в крупных палаточных и контейнерных городках, созданных властями Турции в 11 пострадавших от землетрясения провинциях.

Жители регионов, вынужденные переселиться во временное жилье, лишились всех маленьких рутинных удовольствий, включая турецкий кофе — краеугольный камень повседневной жизни для многих семей.

В надежде хоть немного оживить унылую обстановку в лагере, группа женщин со всей Турции отправилась в зону землетрясения, чтобы предложить выжившим чашку кофе — основной атрибут повседневной жизни многих семей. Для многих выживших после разрушительных подземных толчков это была первая чашка кофе со дня землетрясения, уточняет «‎Анадолу»‎.

Волонтеры разместили свою кухню среди временных убежищ на 20-й день землетрясения в провинциях Адыяман и Газиантеп. Группа женщин объединилась благодаря движению в соцсетях Human Movie Team — в надежде вернуть хотя бы часть повседневного комфорта пострадавшим от стихийного бедствия.

По словам координатора проекта Тулай Гёкчимен, инициативу волонтеров тепло встретили все жители городка.

«Самое большое удовольствие — это пить кофе перед телевизором», «Я пришла сюда на запах кофе», «Мы бы не были так счастливы, если бы вы дали нам мяса», «Вы пришли и подняли нам настроение» — такие комментарии мы слышали, когда подавали кофе», — отмечает Гёкчимен в беседе с «‎Анадолу»‎.

Это не просто кофе

Команда Human Movie Team, созданная в 2015 году, состоит из женщин-волонтеров, которые стремятся поддержать кампании по оказанию помощи, такие как эта. Свою акцию женщины решили назвать «память о чашке кофе длится 40 лет» — в основе этой фразы распространенная турецкая пословица.

«Когда люди впервые видели, как мы подаем кофе, они искренне удивлялись и спрашивали, действительно ли мы предлагаем кофе. Те, кто не пил кофе несколько дней, были глубоко тронуты нашим предложением и вновь переживали свои воспоминания о времени до землетрясения», — призналась Гёкчимен.

На сегодняшний день группа угостила кофе почти 11 тыс. жертв землетрясения в провинциях Адыяман, Кахраманмараш, Малатья и Газиантеп. Они планируют продолжать свою акцию до тех пор, пока пострадавшие не будут расселены на постоянные места жительства.

По словам Гёкчимен, в турецком обществе кофе имеет большое значение.

«Кофе — это (нежное) общение. Друзья пьют кофе во время беседы. Люди приглашают друг друга выпить кофе, чтобы поговорить по душам. Под видом подачи кофе мы реализуем этот проект для общения и исцеления душ‎»‎, — пояснила собеседница «‎Анадолу»‎.

Турецкий кофе — всемирное наследие

Семанур Йонтан, еще один член команды, которая в течение двух дней готовила кофе для людей в лагере в Газиантепе, в беседе с «‎Анадолу»‎ призналась, что она «счастлива быть частью проекта‎»‎.

«Я никогда не думала, что кто-то обнимет меня за то, что я подаю им кофе, но это произошло там. Оказывается, мы придаем большое значение кофе, и кофе по-турецки занимает особое и прекрасное место в нашей повседневной жизни», — отметила Йонтан.

Кофейная культура играет важную роль в турецком обществе, поясняет «‎Анадолу». ‎Среди различных способов заваривания кофе по-турецки — один из старейших и наиболее известных.

Корни турецкой кофейной культуры и традиций восходят к XVI веку, когда этот напиток начали подавать в стамбульских кофейнях.

«Турецкий кофе — это не только напиток, но и совместная практика, объединяющая культурные пространства, социальные ценности и убеждения в контексте процесса социализации. Его роль в социализации восходит к открытию первых кофеен с их заметным оформлением в Стамбуле», — говорится в статье Министерства культуры и туризма Турции.

Турецкий кофе был даже добавлен в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО 5 декабря 2013 года. С тех пор ежегодно 5 декабря весь мир отмечает День турецкого кофе.

Инициатива продвигает 500-летнюю кофейную культуру Турции и ее значительную историческую ценность, одновременно укрепляя культурные связи, подчеркивает «‎Анадолу»‎.

По словам Тулай Гёкчимен, с началом священного для мусульман месяца Рамадан в Турции ее команда направилась в провинцию Хатай, чтобы подавать кофе от заката до рассвета.