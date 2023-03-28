Аромат свежесваренного кофе вызывает улыбку на лицах многих жителей палаточных городков, созданных на юге Турции для жертв сильных землетрясений, пишет агентство «Анадолу». Разрушительное стихийное бедствие, обрушившееся на этот регион 6 февраля, вынудило миллионы людей начать жизнь с нуля.
Обеспечить жителей продуктами питания и кровом — эти задачи стали приоритетными в крупных палаточных и контейнерных городках, созданных властями Турции в 11 пострадавших от землетрясения провинциях.
Жители регионов, вынужденные переселиться во временное жилье, лишились всех маленьких рутинных удовольствий, включая турецкий кофе — краеугольный камень повседневной жизни для многих семей.
В надежде хоть немного оживить унылую обстановку в лагере, группа женщин со всей Турции отправилась в зону землетрясения, чтобы предложить выжившим чашку кофе — основной атрибут повседневной жизни многих семей. Для многих выживших после разрушительных подземных толчков это была первая чашка кофе со дня землетрясения, уточняет «Анадолу».
Волонтеры разместили свою кухню среди временных убежищ на 20-й день землетрясения в провинциях Адыяман и Газиантеп. Группа женщин объединилась благодаря движению в соцсетях Human Movie Team — в надежде вернуть хотя бы часть повседневного комфорта пострадавшим от стихийного бедствия.
По словам координатора проекта Тулай Гёкчимен, инициативу волонтеров тепло встретили все жители городка.
«Самое большое удовольствие — это пить кофе перед телевизором», «Я пришла сюда на запах кофе», «Мы бы не были так счастливы, если бы вы дали нам мяса», «Вы пришли и подняли нам настроение» — такие комментарии мы слышали, когда подавали кофе», — отмечает Гёкчимен в беседе с «Анадолу».
Это не просто кофе
Команда Human Movie Team, созданная в 2015 году, состоит из женщин-волонтеров, которые стремятся поддержать кампании по оказанию помощи, такие как эта. Свою акцию женщины решили назвать «память о чашке кофе длится 40 лет» — в основе этой фразы распространенная турецкая пословица.
«Когда люди впервые видели, как мы подаем кофе, они искренне удивлялись и спрашивали, действительно ли мы предлагаем кофе. Те, кто не пил кофе несколько дней, были глубоко тронуты нашим предложением и вновь переживали свои воспоминания о времени до землетрясения», — призналась Гёкчимен.
На сегодняшний день группа угостила кофе почти 11 тыс. жертв землетрясения в провинциях Адыяман, Кахраманмараш, Малатья и Газиантеп. Они планируют продолжать свою акцию до тех пор, пока пострадавшие не будут расселены на постоянные места жительства.
По словам Гёкчимен, в турецком обществе кофе имеет большое значение.
«Кофе — это (нежное) общение. Друзья пьют кофе во время беседы. Люди приглашают друг друга выпить кофе, чтобы поговорить по душам. Под видом подачи кофе мы реализуем этот проект для общения и исцеления душ», — пояснила собеседница «Анадолу».
Турецкий кофе — всемирное наследие
Семанур Йонтан, еще один член команды, которая в течение двух дней готовила кофе для людей в лагере в Газиантепе, в беседе с «Анадолу» призналась, что она «счастлива быть частью проекта».
«Я никогда не думала, что кто-то обнимет меня за то, что я подаю им кофе, но это произошло там. Оказывается, мы придаем большое значение кофе, и кофе по-турецки занимает особое и прекрасное место в нашей повседневной жизни», — отметила Йонтан.
Кофейная культура играет важную роль в турецком обществе, поясняет «Анадолу». Среди различных способов заваривания кофе по-турецки — один из старейших и наиболее известных.
Корни турецкой кофейной культуры и традиций восходят к XVI веку, когда этот напиток начали подавать в стамбульских кофейнях.
«Турецкий кофе — это не только напиток, но и совместная практика, объединяющая культурные пространства, социальные ценности и убеждения в контексте процесса социализации. Его роль в социализации восходит к открытию первых кофеен с их заметным оформлением в Стамбуле», — говорится в статье Министерства культуры и туризма Турции.
Турецкий кофе был даже добавлен в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО 5 декабря 2013 года. С тех пор ежегодно 5 декабря весь мир отмечает День турецкого кофе.
Инициатива продвигает 500-летнюю кофейную культуру Турции и ее значительную историческую ценность, одновременно укрепляя культурные связи, подчеркивает «Анадолу».
По словам Тулай Гёкчимен, с началом священного для мусульман месяца Рамадан в Турции ее команда направилась в провинцию Хатай, чтобы подавать кофе от заката до рассвета.