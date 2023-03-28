ПОЛИТИКА
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В Адыямане заложили более 4 тыс. домов для пострадавших от землетрясения
В провинции Адыяман заложили фундамент 4 431 жилого дома, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на ифтаре для пострадавших от землетрясения. Он также добавил, что в возведении новых домов будет задействован государственный застройщик TOKI, дома которого выстояли во время подземных толчков. #trtнарусском #Турция #Адыяман #Эрдоган #РеджепТайипЭрдоган #землетрясение #Рамадан #дома #восстановлениегородов #строительстводомов #народТурции #жертвыземлетрясения #shorts #тртнарусском #trtrussian
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28 марта 2023 г.
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