В Адыямане заложили более 4 тыс. домов для пострадавших от землетрясения

В провинции Адыяман заложили фундамент 4 431 жилого дома, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на ифтаре для пострадавших от землетрясения. Он также добавил, что в возведении новых домов будет задействован государственный застройщик TOKI, дома которого выстояли во время подземных толчков. #trtнарусском #Турция #Адыяман #Эрдоган #РеджепТайипЭрдоган #землетрясение #Рамадан #дома #восстановлениегородов #строительстводомов #народТурции #жертвыземлетрясения #shorts #тртнарусском #trtrussian