ПОЛИТИКА
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Крупнейшая за 30 лет забастовка в Германии
В Германии на 24 часа остановили железнодорожное и авиасообщение. 350 тыс. работников аэропортов и железных дорог провели крупнейшую за последние 30 лет забастовку. Профсоюзы сотрудников аэропортов Ver.di и железнодорожников EVG требуют для своих членов повышения зарплаты минимум на 650 евро, или 12%. #trtнарусском #Германия #ФРГ #Кельн #Нюрнберг #забастовка #транспорт #информер #информертртнарусском #информерtrtнарусском #информерtrtRussian #тртнарусском #trtrussian
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29 марта 2023 г.
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