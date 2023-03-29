Крупнейшая за 30 лет забастовка в Германии

В Германии на 24 часа остановили железнодорожное и авиасообщение. 350 тыс. работников аэропортов и железных дорог провели крупнейшую за последние 30 лет забастовку. Профсоюзы сотрудников аэропортов Ver.di и железнодорожников EVG требуют для своих членов повышения зарплаты минимум на 650 евро, или 12%. #trtнарусском #Германия #ФРГ #Кельн #Нюрнберг #забастовка #транспорт #информер #информертртнарусском #информерtrtнарусском #информерtrtRussian #тртнарусском #trtrussian