В двух турецких провинциях — Газиантепе и Коджаэли — построят новые логистические центры. Об этом на первом заседании Координационного совета по логистике заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу. Его слова приводит агентство «Анадолу».
Правление совета постановило создать новые логистические центры и отметило важность интегрированной транспортной системы с конкурентным преимуществом, которая будет учитывать «логистику в зонах стихийных бедствий» и «транспортно-логистические принципы в управлении рисками возможных бедствий». Их важность, как отмечает «Анадолу», была вновь осознана после землетрясений 6 февраля, унесших жизни свыше 50 тыс. человек.
Министр Караисмаилоглу отметил: логистические центры, которые будут созданы в указанных провинциях, внесут значительный вклад в экспорт и импорт Турции. «Экономика Газиантепа и Коджаэли станет сильнее», подчеркнул политик.
По его словам, вспышка пандемии COVID-19 и российско-украинская война привели к тому, что международная торговля вступила в новую эру. Министр уточнил, что на фоне этих событий вновь проявилось стратегическое значение Турции.
Анкара будет продолжать усилия по «вхождению в десятку ведущих экономик мира», пояснил Караисмаилоглу.
«Мы продолжаем наши проекты как в зоне землетрясения, так и в других провинциях, чтобы продвинуть нашу страну дальше в этот трудный период», — отметил министр.
Газиантеп стал одной из 11 провинций, затронутых разрушительным землетрясением 6 февраля.
Стратегическое расположение
Новые логистические центры расположат в Коджаэли и Газиантепе — это критические точки транспортной сети Турции, где поток грузов наиболее высок. Центры внесут значительный вклад в экспорт и импорт страны.
Провинция Коджаэли имеет наибольшую долю в производстве таких групп добавленной стоимости, как нефть, горнодобывающая промышленность, продукты питания, напитки и продукция автомобильной промышленности. Новый логистический центр в Коджаэли будет иметь площадь в 800 га, передает «Анадолу». Объект внесет значительный вклад в экономику Стамбула и залива Коджаэли.
В Газиантепе логистический центр создадут в районе Шехиткамиль — это один из важнейших центров промышленности региона Юго-Восточная Анатолия и всей Турции. Через провинцию идет большой транзитный трафик большегрузных транспортных средств.
Открытие центра в Газиантепе будет важным шагом для приведения транспортной политики Турции в соответствие с основными целями правительства, отмечает «Анадолу», а также для того, чтобы укрепить пострадавший от землетрясения регион.