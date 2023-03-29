В двух турецких провинциях — Газиантепе и Коджаэли — построят новые логистические центры. Об этом на первом заседании Координационного совета по логистике заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу. Его слова приводит агентство «‎Анадолу»‎.

Правление совета постановило создать новые логистические центры и отметило важность интегрированной транспортной системы с конкурентным преимуществом, которая будет учитывать «логистику в зонах стихийных бедствий» и «транспортно-логистические принципы в управлении рисками возможных бедствий». Их важность, как отмечает «‎Анадолу»‎, была вновь осознана после землетрясений 6 февраля, унесших жизни свыше 50 тыс. человек.

Министр Караисмаилоглу отметил: логистические центры, которые будут созданы в указанных провинциях, внесут значительный вклад в экспорт и импорт Турции. «Экономика Газиантепа и Коджаэли станет сильнее», подчеркнул политик.

По его словам, вспышка пандемии COVID-19 и российско-украинская война привели к тому, что международная торговля вступила в новую эру. Министр уточнил, что на фоне этих событий вновь проявилось стратегическое значение Турции.

Анкара будет продолжать усилия по «вхождению в десятку ведущих экономик мира», пояснил Караисмаилоглу.

«Мы продолжаем наши проекты как в зоне землетрясения, так и в других провинциях, чтобы продвинуть нашу страну дальше в этот трудный период», — отметил министр.

Газиантеп стал одной из 11 провинций, затронутых разрушительным землетрясением 6 февраля.

Стратегическое расположение

Новые логистические центры расположат в Коджаэли и Газиантепе — это критические точки транспортной сети Турции, где поток грузов наиболее высок. Центры внесут значительный вклад в экспорт и импорт страны.

Провинция Коджаэли имеет наибольшую долю в производстве таких групп добавленной стоимости, как нефть, горнодобывающая промышленность, продукты питания, напитки и продукция автомобильной промышленности. Новый логистический центр в Коджаэли будет иметь площадь в 800 га, передает «‎Анадолу»‎. Объект внесет значительный вклад в экономику Стамбула и залива Коджаэли.

В Газиантепе логистический центр создадут в районе Шехиткамиль — это один из важнейших центров промышленности региона Юго-Восточная Анатолия и всей Турции. Через провинцию идет большой транзитный трафик большегрузных транспортных средств.

Открытие центра в Газиантепе будет важным шагом для приведения транспортной политики Турции в соответствие с основными целями правительства, отмечает «‎Анадолу», ‎а также для того, чтобы укрепить пострадавший от землетрясения регион.