Париж устроил торжественный прием и награждение террористов ОНС/РПК

В Сенате Франции прошла торжественная встреча и награждение членов террористической организации ОНС/РПК. Турция резко осудила это мероприятие. Анкара неоднократно выступала против использования США и их западными союзниками одних террористов в борьбе против других. #trtнарусском #франция #террористы #париж #онс #рпк #сенат #прием #награждение #тртнарусском #trtrussian