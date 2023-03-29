ПОЛИТИКА
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Париж устроил торжественный прием и награждение террористов ОНС/РПК
В Сенате Франции прошла торжественная встреча и награждение членов террористической организации ОНС/РПК. Турция резко осудила это мероприятие. Анкара неоднократно выступала против использования США и их западными союзниками одних террористов в борьбе против других. #trtнарусском #франция #террористы #париж #онс #рпк #сенат #прием #награждение #тртнарусском #trtrussian
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29 марта 2023 г.
Истории
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