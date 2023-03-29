ПОЛИТИКА
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В Париже полицейские сбили с ног мужчину во время разгона протеста
В Париже полицейские сбили с ног мужчину во время разгона участников акции протеста против пенсионной реформы. Пострадавший потерял сознание. О его состоянии здоровья ничего не сообщается. Накануне полицейские задержали более 200 человек на фоне беспорядков, которые продолжаются в разных городах Франции.Протесты вспыхнули после предложения президента страны Эммануэля Макрона увеличить пенсионный возраст с 62 до 64 лет. #trtнарусском #франция #париж #протест #протестующий #полиция #пенсионнаяреформа #повалилиназемлю #сбилисног #информер #информертртнарусском #информерtrtнарусском #информерtrtRussian #тртнарусском #trtrussian
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29 марта 2023 г.
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