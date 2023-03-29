У россиянина отобрали дочь и дали 2 года за «дискредитацию» армии РФ

Алексея Москалева, чья дочь нарисовала антивоенный рисунок, приговорили к двум годам тюрьмы по статье о «дискредитации» российской армии. Сам подсудимый успел сбежать из-под домашнего ареста в ночь перед приговором. Дочь Москалева отправили в детский дом. #Россия #РФ #АлексейМоскалев #дочь #рисунок #приговор #тюрьма #дискредитация #армия #соцсет #комментарии #информер #информертртнарусском #информерtrtнарусском #информерtrtRussian #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian