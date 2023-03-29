ПОЛИТИКА
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С турецкого беспилотного катера MARLIN успешно запустили ракету
С борта турецкого беспилотного надводного аппарата (БПНА) MARLIN компании Aselsan впервые запустили крылатую управляемую ракету TUBITAK SAGE «KUZGUN». Испытания прошли успешно, ракета точно поразила цель. #Турция #испытания #MARLIN #TUBITAK #SAGE #KUZGUN #Aselsan #беспилотныйнадводныйаппарат #БПНА #ракета #военныеиспытания #безкомментариев #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian
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29 марта 2023 г.
Истории
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