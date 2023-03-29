ПОЛИТИКА
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В Мексике пациент во время операции играл на гитаре
В Мексике пациент во время операции на головном мозге играл на гитаре на протяжении 4 часов. У 55-летнего мужчины удаляли опухоль, и врачам было необходимо, чтобы пациент был в сознании. Тогда он предложил играть на гитаре. Операция прошла успешно. Мужчина сможет вернуться к полноценной жизни уже через две недели. #trtнарусском #мексика #гитара #пациент #операция #мозг #тртнарусском #trtrussian
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29 марта 2023 г.
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