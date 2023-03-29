В Мексике пациент во время операции играл на гитаре

В Мексике пациент во время операции на головном мозге играл на гитаре на протяжении 4 часов. У 55-летнего мужчины удаляли опухоль, и врачам было необходимо, чтобы пациент был в сознании. Тогда он предложил играть на гитаре. Операция прошла успешно. Мужчина сможет вернуться к полноценной жизни уже через две недели. #trtнарусском #мексика #гитара #пациент #операция #мозг #тртнарусском #trtrussian