ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
В Мексике охранники оставили мигрантов в горящих камерах
Охранники миграционного центра в городе Сьюдад-Хуарес на границе Мексики и США убежали из охваченного пламенем помещения, оставив в запертых камерах людей. Это подтвердило видео с камер наблюдения. В результате пожара 27 марта погибли по меньшей мере 39 человек. Власти Мексики заявили, что возгорание началось после того, как мигранты подожгли матрасы в знак протеста против депортации. #Мексика #пожар #охрана #мигранты #видео #видеонаблюдения #информер #информертртнарусском #информерtrtнарусском #информерtrtRussian #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian
trtrussian / Others
30 марта 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us