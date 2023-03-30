В Мексике охранники оставили мигрантов в горящих камерах

Охранники миграционного центра в городе Сьюдад-Хуарес на границе Мексики и США убежали из охваченного пламенем помещения, оставив в запертых камерах людей. Это подтвердило видео с камер наблюдения. В результате пожара 27 марта погибли по меньшей мере 39 человек. Власти Мексики заявили, что возгорание началось после того, как мигранты подожгли матрасы в знак протеста против депортации. #Мексика #пожар #охрана #мигранты #видео #видеонаблюдения #информер #информертртнарусском #информерtrtнарусском #информерtrtRussian #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian