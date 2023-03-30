ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Глава МАГАТЭ: ситуация на Запорожской АЭС очень серьезная
На Запорожской атомной электростанции в результате боев затронуты два реактора, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси по итогам визита на ЗАЭС. По его словам, ситуация стала еще более серьезной в связи с усилением военной активности в регионе. #МАГАТЭ #Запорожье #Украина #Россия #война #АЭС #атомнаяэлектростанция #РафаэльГросси #ЗАЭС #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian
Запорожье / Others
30 марта 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us