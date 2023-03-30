Глава МАГАТЭ: ситуация на Запорожской АЭС очень серьезная

На Запорожской атомной электростанции в результате боев затронуты два реактора, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси по итогам визита на ЗАЭС. По его словам, ситуация стала еще более серьезной в связи с усилением военной активности в регионе. #МАГАТЭ #Запорожье #Украина #Россия #война #АЭС #атомнаяэлектростанция #РафаэльГросси #ЗАЭС #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian