США проинформировали Россию о том, что они больше не будут обмениваться ключевыми данными о своих стратегических ядерных силах, пишет Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.

Это решение, по словам собеседника издания, продиктовано решением Москвы приостановить свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ). Это соглашение предусматривает сокращение подобного рода вооружений большой дальности и обмен данными о развернутых ядерных боеголовках.

«Это первое действие, которое мы предприняли в рамках договора в ответ на решение России, — заявил WSJ высокопоставленный представитель администрации Байдена. — Наша цель — побудить Россию вернуться к соблюдению договора».

28 марта помощник министра обороны США по космической политике Джон Плам подтвердил: Вашингтон на этой неделе связался с Россией с целью обмена данными в рамках СНВ, однако получил отказ в доступе к информации.

«‎‎На этой неделе мы связывались с Россией, указав им на приближение конца месяца, когда должен состояться полугодовой обмен данными [в соответствии с ДСНВ]. Россия ответила, что не будет предоставлять такую информацию»‎, — уточнил военный чиновник.

В МИД РФ в ответ на решение США заявили, что Вашингтон вновь расширил список своих нарушений в рамках СНВ.

Замглавы внешнеполитического ведомства России Сергей Рябков уточнил: ранее американская сторона заверила Москву, что будет соблюдать все основные положения соглашения.

«‎‎Пока мы с сожалением констатируем, что США расширили список собственных нарушений договора. Им никто не давал право и у них такого права не передавать нам полугодовые данные о наличии [СНВ]»‎.

Дипломат уточнил: США, чтобы воздержаться от передачи данных, должны либо выйти из договора, либо формально приостановить его действие, как это сделала российская сторона.

«‎‎Ни то, ни другое не было осуществлено, соответственно США вновь продемонстрировали, что они грубым образом нарушили обязательства в рамках ДНСВ‎»‎, — подчеркнул Рябков.

Хотя Россия приостановила участие в ДСНВ, она продолжит в качестве жеста доброй воли уведомлять США о пусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок по соглашению от 1988 года, сообщил позже журналистам замглавы МИД Сергей Рябков.

Зеркальные меры

21 февраля президент РФ Владимир Путин заявил: Россия приостанавливает свое участие в СНВ, но не выходит из соглашения. По словам Путина, прежде чем вернуться к обсуждению вопроса о продолжении работы в рамках договора, Москва должна для себя понять, как в ДСНВ будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО — Великобритании и Франции.

В Госдепартаменте США заявили, что отказ Москвы соблюдать требования договора «юридически недействителен», а решение не раскрывать ядерные данные — еще одно нарушение.

«Россия не полностью соблюдает и отказывается делиться данными, которые мы в рамках нового СНВ обязались предоставлять раз в два года», — цитирует WSJ представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби. — «Поскольку они (Россия) отказались соблюдать, мы решили также не делиться этими данными. Мы бы предпочли иметь возможность сделать (это), но для этого требуется, чтобы они тоже были готовы».

Кирби дал понять: данные будут снова переданы российской стороне только тогда, когда Москва тоже будет готова это сделать.

«США и Россия обязаны обмениваться всеобъемлющими базами данных два раза в год. Мы предложили продолжить взаимное выполнение этого обязательства. К сожалению, Россия сообщила США, что не будет заниматься этим обменом данными из-за предполагаемой приостановки действия этого договора», — заявили в Госдепе.

Заставит ли этот шаг РФ вернуться в СНВ?

Опрошенные WSJ эксперты расходятся во мнениях, приведет ли отказ США и РФ делиться информацией о ядерных боеголовках к эскалации ситуации.

«Сокрытие этой информации не даст США каких-то рычагов влияния на Россию, но еще больше осложнит ситуацию с соблюдением обеими странами договора», — заявил изданию исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл.

При этом вице-президент некоммерческой организации Nuclear Threat Initiative Линн Растен называет шаг Вашингтона оправданной мерой.

«Это крайне прискорбно, но вполне предсказуемо и уместно. Почему Россия должна продолжать получать выгоду от мер транспарентности, если она отказывает в них Соединенным Штатам?» — считает эксперт.

Старший научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Константин Богданов в беседе с российской газетой «Коммерсант» заявил, что Вашингтону нужен договор о стратегических вооружениях с РФ. Однако заставить Россию пересмотреть свое решение по ДСНВ при помощи таких контрмер вряд ли удастся, считает эксперт.

«В нынешней ситуации власти РФ вряд ли передумают без серьезной внешней причины, каковой им, судя по всему, видится изменение политики США в отношении Украины как минимум, а как максимум — и контуры новой архитектуры безопасности в Европе», — заключил Богданов.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 28 марта подчеркнул: Россия на данный момент не имеет никаких контактов с США по СНВ.

Отвечая на вопрос, что должно произойти, чтобы Россия возобновила контакты с США в этой сфере, министр заявил: «Они должны изменить свое поведение»‎. По его словам, сейчас против России ведется «‎гибридная война»‎.

«‎‎Они (США) должны вернуться к цивилизованным принципам ведения межгосударственных отношений, включая те принципы, которые закреплены в ДСНВ. И конечно, они должны руководствоваться принципами Устава ООН, где зафиксирована необходимость уважать суверенное равенство государств. Их действия прямо противоречат этим принципам‎»‎, — констатировал Лавров.

Между тем ситуация в сфере стратегической безопасности между США и РФ продолжает ухудшаться. 28 марта руководитель Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) при министерстве энергетики США Джилл Хруби заявила: Вашингтон полагает, что Россия продолжает разрабатывать новые средства доставки стратегических наступательных вооружений (СНВ) и заниматься модернизацией своего арсенала тактического ядерного оружия (ТЯО).

Договор без возможности продления

Договор СНВ, который президенты Барак Обама и Дмитрий Медведев подписали в 2010 году, предусматривал, что Москва и Вашингтон могут развернуть не более 1550 стратегических ядерных боеголовок и 700 ракет наземного и подводного базирования и бомбардировщиков для их доставки.

Договор истекает в 2026 году и не может быть продлен — Москве и Вашингтону необходимо будет заключить новое соглашение.

В соответствии с пунктом СНВ «Обмен данными два раза в год» РФ и США предоставляют друг другу декларацию о развернутых стратегических средствах доставки, пусковых установках и боеголовках, включая разбивку количества боеголовок, развернутых по трем типам средств доставки — воздушным, морским и наземным.

Стороны также могут проводить широкомасштабные инспекции на местах для проверки соблюдения требований. Однако их не проводили уже три года после того, как приостановили в 2020 году из-за пандемии COVID-19. Обсуждения возобновления инспекций должны были состояться в ноябре 2022 года, но РФ отменила их, сославшись на поддержку США Украины.