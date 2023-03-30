Вашингтон изменил маршруты беспилотников в акватории Черного моря после инцидента с MQ-9 Reaper — теперь американские дроны летают гораздо южнее и дальше от побережья Крыма. Это изменение существенно ограничило возможности США по сбору разведданных, сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.

«Это определенно ограничивает нашу способность собирать разведданные, связанные с войной в Украине»‎, — заявил собеседник телеканала.

Полеты дронов на большие расстояния снижают качество разведывательных данных, которые они могут собрать, объяснил американский военный. При этом спутники-шпионы могут в некоторой степени компенсировать это снижение, но они не имеют возможности долго изучать цель — это опять же снижает эффективность по сравнению с беспилотниками-разведчиками, отметил представитель оборонного ведомства США.

Другой высокопоставленный военный представитель США допустил: американским беспилотникам будет трудно вернуться к привычным маршрутам после текущего решения изменить их.

22 марта CNN со ссылкой на чиновников США также сообщил, что Пентагон решил использовать свои беспилотники в акватории Черного моря южнее и на большей высоте. Дроны будут летать дальше от полуострова Крым. Один из источников канала отметил: США не хотят быть «слишком провокационными» в отношениях с РФ, поскольку в Белом доме стремятся избежать прямого конфликта с Москвой.

Глава Пентагона Ллойд Остин не стал отвечать на вопрос об изменении маршрутов американских беспилотников. При этом ранее он подчеркнул: США «продолжат летать и действовать там, где это позволяет международное право».

Инцидент над Черным морем

Как ранее писал TRT на русском, инцидент с MQ-9 Reaper стал первым случаем прямого физического контакта российских и американских военных самолетов с начала конфликта РФ и Украины.

14 марта командование Вооруженных сил США сообщило, что два российских Су-27 перехватили американский беспилотник MQ-9 Reaper в небе над международными водами в Черном море. По данным американских военных, один из истребителей РФ задел винт беспилотника. Из-за этого, как утверждают США, американские военные были вынуждены затопить дрон. Россия отрицает обвинения в свой адрес.

По версии Минобороны РФ, беспилотник «в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет» и упал в море.

Российское министерство 15 марта заявило: полет американского дрона «осуществлялся с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции (так российские власти называют войну в Украине — TRT), доведенного до всех пользователей международного воздушного пространства и опубликованного в соответствии с международными нормами».

В ведомстве уточнили: американский беспилотник совершил внезапный маневр и потерял управление, пока не рухнул в воду.

С 2014 года РФ закрыла воздушное пространство над Черным морем в обширном районе вблизи Крыма. Москва неоднократно обвиняла США в том, что те запускают самолеты-разведчики в непосредственной близости от российских границ, несмотря на предупреждения.

Сразу после инцидента министр обороны Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли провели телефонные переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и начальником Генштаба России генералом Валерием Герасимовым. Отмечалось, что это первые контакты военных двух стран с октября 2022 года.