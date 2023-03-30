ПОЛИТИКА
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Эрдоган: Мы готовы отправлять газ в Венгрию через TANAP
Объем торговли между Турцией и Венгрией может достичь $6 млрд, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с венгерской коллегой Каталиной Новак. Также он добавил, что Анкара и Баку готовы поставлять посредствам Трансанатолийского газопровода (TANAP) в Венгрию природный газ. #Турция #Венгрия #Эрдоган #РеджепТайипЭрдоган #Новак #КаталинаНовак #газ #TANAP #экономика #ТрансанатолийскийГазопровод #природныйгаз #взаимоотношения #Анкара #безкомментариев #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian
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30 марта 2023 г.
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