Эрдоган: Мы готовы отправлять газ в Венгрию через TANAP

Объем торговли между Турцией и Венгрией может достичь $6 млрд, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с венгерской коллегой Каталиной Новак. Также он добавил, что Анкара и Баку готовы поставлять посредствам Трансанатолийского газопровода (TANAP) в Венгрию природный газ. #Турция #Венгрия #Эрдоган #РеджепТайипЭрдоган #Новак #КаталинаНовак #газ #TANAP #экономика #ТрансанатолийскийГазопровод #природныйгаз #взаимоотношения #Анкара #безкомментариев #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian