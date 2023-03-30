В Стамбуле повысили сейсмостойкость 545 исторических зданий, чтобы противостоять возможному землетрясению, пишет агентство «Анадолу». Работы начались еще после Измитского землетрясения 1999 года.

Главное управление фондов при Министерстве культуры и туризма Турции завершило реставрацию 300 исторических зданий, а столичный муниципалитет Стамбула отреставрировал 245.

После двух землетрясений, потрясших Турцию 6 февраля, разрушения в 11 южных турецких провинциях привлекли внимание к Стамбулу, также расположенному в сейсмоактивной зоне. На первый план вышла задача сделать исторические памятники города устойчивыми к возможному стихийному бедствию, отмечает «Анадолу».

Под руководством Главного управления фондов продолжается укрепление мечетей, фонтанов, музеев, библиотек и гробниц Стамбула. Среди зданий, которые уже сделали сейсмоустойчивыми, например, Базар специй, мечеть Йылдыз Хамидие и медресе Айя-Софья Фатих.

На эти цели власти Турции выделили 1,3 млрд турецких лир ($67 млн), подчеркивает «Анадолу».

Подготовку и реализацию проектов реставрации, связанных с Главным управлением фондов, осуществляет Научный комитет. В его состав входят архитекторы, инженеры-строители, искусствоведы и химики, специализирующиеся на строительных материалах, эксперты в области реставрации.

Генеральный директор фондов Министерства культуры и туризма Синан Аксу уточнил, что эксперты проверяют все проекты реставрации с точки зрения строительных и инженерных требований для повышения сейсмоустойчивости. При необходимости готовятся проекты по укреплению зданий.

Между тем, муниципалитет Стамбула осуществляет техническое обслуживание и ремонт культурных ценностей города, также привлекая группы экспертов. Власти используют армированную полимерную пленку (FRP), чтобы укрепить стены некоторых исторических сооружений, таких как газовый завод Едикуле (Yedikule), поясняет «‎Анадолу»‎.

Также в городе применяют стальные натяжители — с их помощью укрепили конструкцию Цистерны Базилика.

Сейчас в Стамбуле продолжают реставрационные работы в 33 исторических зданиях, в том числе в замке Румели Хисары, отмечает агентство.