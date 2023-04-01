Мексиканский художник помогает готовить суп пострадавшим от землетрясения в Турции

Мексиканский художник Роберто Маркес Лухано приехал в качестве добровольца в Кахраманмараш, где 6 февраля произошло разрушительное землетрясение. Вместе с волонтерами он готовит еду, раздает одежду и оказывает другую помощь пострадавшим. В планах у художника написать картину о последствиях бедствия. #trtнарусском #турция #кахраманмараш #художник #мексика #землетрясение #TurkiyeQuakes #robenz #РобертоМаркесЛухано #безкомментариев #тртнарусском #trtrussian