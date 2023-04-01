ПОЛИТИКА
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Мексиканский художник помогает готовить суп пострадавшим от землетрясения в Турции
Мексиканский художник Роберто Маркес Лухано приехал в качестве добровольца в Кахраманмараш, где 6 февраля произошло разрушительное землетрясение. Вместе с волонтерами он готовит еду, раздает одежду и оказывает другую помощь пострадавшим. В планах у художника написать картину о последствиях бедствия. #trtнарусском #турция #кахраманмараш #художник #мексика #землетрясение #TurkiyeQuakes #robenz #РобертоМаркесЛухано #безкомментариев #тртнарусском #trtrussian
trtrussian / Others
1 апреля 2023 г.
Истории
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