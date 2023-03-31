На площадке ВДНХ в Москве возродят практику советских времен и проведут первую с распада СССР выставку экономических достижений России. Соответствующий указ 29 марта подписал президент РФ Владимир Путин.

Первая международная выставка-форум будет называться «Россия» и пройдет на территории ВДНХ в Москве в 2023–2024 годах.

Целью мероприятия станет демонстрация «‎важнейших достижений РФ в различных отраслях экономики, включая промышленность, энергетику, агропромышленный комплекс, транспорт, строительство, науку и культуру‎»‎. Также в президентском указе отмечается необходимость продемонстрировать «‎‎положительный опыта развития субъектов РФ»‎.

Председателем организационного комитета по подготовке и проведению выставки Путин назначил куратора внутренней политики Кремля — первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко.

ВДНХ открылась на севере Москвы в 1939 году и первоначально называлась ВСХВ или Всесоюзная сельскохозяйственная выставка. На ее площадях были представлены достижения Советского Союза в области сельского хозяйства, машиностроения, современного искусства, космической техники и многого другого в советское время.

В мае 2022 году мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что на бывшем московском заводе Renault после ухода бренда из России начнут выпускать автомобили под возрожденным брендом «Москвич». По словам градоначальника, власти столицы постараются сохранить большую часть нынешнего коллектива завода.

Крупноузловая сборка «Москвичей» стартовала уже в ноябре 2022 года. Завод выпускает две модели кроссоверов на компонентной базе китайского JAC – «Москвич 3» и электрокары «Москвич 3е». В 2023 году завод планирует выпустить не менее 50 тыс. автомобилей, в том числе 10 тыс. электрокаров.

29 марта 2023 года Собянин анонсировал расширение модельного ряда автомобиля «Москвич» уже в этом году — появятся новые седан и кроссовер.

Мэр сообщил, что правительство столицы за два года создаст в столице кластер производства электромобилей на «собственной российской платформе». При этом комплектующие в новых электромобилях будут произведены преимущественно в России, отметил Собянин.