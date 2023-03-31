Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) запустила работу своего стамбульского центра, который станет крупнейшим региональным центром глобальных отношений, пишет TRT World. Центр был открыт еще в январе 2021 года, но официально запущен лишь 29 марта 2023 года.
Как отмечает TRT, Стамбул имеет уникальное географическое положение, которое позволит ему внести свой вклад в глобальное сотрудничество и диалог — город физически соединяет два континента и служит связующим звеном между Европой, Азией и Африкой, заявили представители ОЭСР.
Выступая на церемонии открытия Стамбульского центра организации, генеральный секретарь ОЭСР Матиас Корманн сказал, что Турция «проявила большую щедрость» после обрушившихся на регион гуманитарных кризисов.
Турция также была «невероятно эффективным посредником» в недавно возобновленной зерновой сделке, уточнил Корманн. Он добавил: эта инициатива позволила экспортировать более 25 млн тонн зерна и других продуктов питания из Украины, тем самым помогая обеспечить миллионы людей во всем мире продуктами питания и предметами первой необходимости.
Корманн подчеркнул: Турция, как член-учредитель ОЭСР, — «решительный сторонник наших инструментов и передовых практик, особенно в отношении Юго-Восточной Европы, Евразии, Ближнего Востока и Северной Африки».
Центр глобального взаимодействия
Стамбульский центр будет оказывать политическую поддержку во многих областях, включая налоговое администрирование, законы о несостоятельности и банкротстве, интеграцию глобальных цепочек поставок, транспортное сообщение и развитие инфраструктуры.
«Центр, в частности, свяжет оригинальные программы в Юго-Восточной Европе, Евразии, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, способствуя политическому сотрудничеству и диалогу между этими регионами», — пояснил Корманн.
Менее чем через год после начала работы центр уже внес важный вклад в информационно-просветительскую деятельность ОЭСР, отметил представитель организации. По его словам, на площадке провели восемь крупных мероприятий, в которых приняли участие участники со всего мира.
Корманн также сказал, что в центре будет организована программа устойчивой инфраструктуры в Азии, чтобы обеспечить обучение политиков и нарастить потенциал для перехода к устойчивой энергетике, транспорту и промышленности.
Политик подчеркнул: площадка в Стамбуле «станет центром нашего глобального взаимодействия, соединяя несколько важных регионов, обеспечивая взаимное обучение и укрепляя наши усилия по наращиванию потенциала».
Турция готова поддержать центр
Министр торговли Турции Мехмет Муш заявил, что Анкара придает большое значение работе ОЭСР, и отметил, что страна вложила средства в создание Стамбульского центра.
Муш уточнил: эта площадка уже начала превращаться в важный региональный узел, который может еще больше укрепить связи между ОЭСР и регионом, в том числе со странами, не входящими в ОЭСР — на Балканах, Ближнем Востоке, в Северной Африке и Евразии.
«Мы твердо верим, что центр будет способствовать накоплению знаний и позволит расширить сотрудничество между учеными, научно-исследовательскими и промышленными кругами», — констатировал министр.
Касаясь глобальных и региональных вопросов, таких как влияние пандемии на экономику, Муш уточнил: Турция готова поддержать и внести свой вклад в усилия центра ОЭСР со всеми его учреждениями, направленные на содействие устойчивому и инклюзивному развитию в регионе.