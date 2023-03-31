Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) запустила работу своего стамбульского центра, который станет крупнейшим региональным центром глобальных отношений, пишет TRT World. Центр был открыт еще в январе 2021 года, но официально запущен лишь 29 марта 2023 года.

Как отмечает TRT, Стамбул имеет уникальное географическое положение, которое позволит ему внести свой вклад в глобальное сотрудничество и диалог — город физически соединяет два континента и служит связующим звеном между Европой, Азией и Африкой, заявили представители ОЭСР.

Выступая на церемонии открытия Стамбульского центра организации, генеральный секретарь ОЭСР Матиас Корманн сказал, что Турция «‎‎проявила большую щедрость»‎ после обрушившихся на регион гуманитарных кризисов.

Турция также была «невероятно эффективным посредником» в недавно возобновленной зерновой сделке, уточнил Корманн. Он добавил: эта инициатива позволила экспортировать более 25 млн тонн зерна и других продуктов питания из Украины, тем самым помогая обеспечить миллионы людей во всем мире продуктами питания и предметами первой необходимости.

Корманн подчеркнул: Турция, как член-учредитель ОЭСР, — «решительный сторонник наших инструментов и передовых практик, особенно в отношении Юго-Восточной Европы, Евразии, Ближнего Востока и Северной Африки».

Центр глобального взаимодействия

Стамбульский центр будет оказывать политическую поддержку во многих областях, включая налоговое администрирование, законы о несостоятельности и банкротстве, интеграцию глобальных цепочек поставок, транспортное сообщение и развитие инфраструктуры.

«Центр, в частности, свяжет оригинальные программы в Юго-Восточной Европе, Евразии, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, способствуя политическому сотрудничеству и диалогу между этими регионами», — пояснил Корманн.

Менее чем через год после начала работы центр уже внес важный вклад в информационно-просветительскую деятельность ОЭСР, отметил представитель организации. По его словам, на площадке провели восемь крупных мероприятий, в которых приняли участие участники со всего мира.

Корманн также сказал, что в центре будет организована программа устойчивой инфраструктуры в Азии, чтобы обеспечить обучение политиков и нарастить потенциал для перехода к устойчивой энергетике, транспорту и промышленности.

Политик подчеркнул: площадка в Стамбуле «станет центром нашего глобального взаимодействия, соединяя несколько важных регионов, обеспечивая взаимное обучение и укрепляя наши усилия по наращиванию потенциала»‎.

Турция готова поддержать центр

Министр торговли Турции Мехмет Муш заявил, что Анкара придает большое значение работе ОЭСР, и отметил, что страна вложила средства в создание Стамбульского центра.

Муш уточнил: эта площадка уже начала превращаться в важный региональный узел, который может еще больше укрепить связи между ОЭСР и регионом, в том числе со странами, не входящими в ОЭСР — на Балканах, Ближнем Востоке, в Северной Африке и Евразии.

«Мы твердо верим, что центр будет способствовать накоплению знаний и позволит расширить сотрудничество между учеными, научно-исследовательскими и промышленными кругами», — констатировал министр.

Касаясь глобальных и региональных вопросов, таких как влияние пандемии на экономику, Муш уточнил: Турция готова поддержать и внести свой вклад в усилия центра ОЭСР со всеми его учреждениями, направленные на содействие устойчивому и инклюзивному развитию в регионе.