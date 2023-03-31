Эмине Эрдоган: сокращение пищевых отходов может положить конец голоду в мире

Первая леди Турции Эмине Эрдоган выступила на Международном дне «нулевых» отходов ООН, который проводится при поддержке Турции и направлен на продвижение глобальных экологических и социальных инициатив. Эрдоган подчеркнула важность сокращения пищевых отходов, которые, по ее словам, могут положить конец голоду в мире. #trtнарусском #США #НьюЙорк #ООН #отходы #нулевыеотходы #голод #всемирныйголод #ЭминеЭрдоган #перваяледиТурции #безкомментариев #тртнарусском #trtrussian