ПОЛИТИКА
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Эмине Эрдоган: сокращение пищевых отходов может положить конец голоду в мире
Первая леди Турции Эмине Эрдоган выступила на Международном дне «нулевых» отходов ООН, который проводится при поддержке Турции и направлен на продвижение глобальных экологических и социальных инициатив. Эрдоган подчеркнула важность сокращения пищевых отходов, которые, по ее словам, могут положить конец голоду в мире. #trtнарусском #США #НьюЙорк #ООН #отходы #нулевыеотходы #голод #всемирныйголод #ЭминеЭрдоган #перваяледиТурции #безкомментариев #тртнарусском #trtrussian
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31 марта 2023 г.
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