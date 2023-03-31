Парламент Турции проголосовал за вступление Финляндии в НАТО

Турецкий парламент одобрил вступление Финляндии в НАТО. Таким образом, Турция стала последней из 30 стран, согласие которой было необходимо для присоединения Хельсинки к Альянсу. В 2022 году Финляндия и Швеция отказались от нейтралитета после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Заявка Стокгольма пока не получила одобрения. #trtнарусском #турция #финляндия #парламент #нато #согласие #тртнарусском #trtrussian