ПОЛИТИКА
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Парламент Турции проголосовал за вступление Финляндии в НАТО
Турецкий парламент одобрил вступление Финляндии в НАТО. Таким образом, Турция стала последней из 30 стран, согласие которой было необходимо для присоединения Хельсинки к Альянсу. В 2022 году Финляндия и Швеция отказались от нейтралитета после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Заявка Стокгольма пока не получила одобрения. #trtнарусском #турция #финляндия #парламент #нато #согласие #тртнарусском #trtrussian
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31 марта 2023 г.
Истории
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