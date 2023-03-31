ПОЛИТИКА
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Австрийские оппозиционеры демонстративно покинули парламент во время выступления Зеленского
Депутаты пророссийской австрийской оппозиционной партии Свободы (FPO) покинули зал заседания во время выступления по видеосвязи президента Украины Владимира Зеленского. В знак протеста крайне правые парламентарии оставили на своих местах таблички с надписью «места для мира» и «места для нейтралитета». Официальный Киев рассчитывает не только на поддержку Австрии в политических и гуманитарных вопросах, но и на поставки летального оружия. Последнее в Вене пока поддержки не находит. #trtнарусском #украина #австрия #парламент #Зеленский #протест #Россия #война #оппозиция #выступление #президентУкраины #благодарность #безкомментариев #тртнарусском #trtrussian
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31 марта 2023 г.
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