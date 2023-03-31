Власти Турции приступили к строительству первой очереди жилых домов в зоне землетрясения — на первом этапе будут возведены 67 тыс. новых зданий, заявил министр окружающей среды Турции, урбанизации и изменения климата Мурат Курум.

«Мы начали процесс строительства 67 тыс. домов в областных центрах и деревнях в 11 пострадавших провинциях», — уточнил министр во время встречи с неправительственными организациями и гражданами в провинциальном управлении AFAD в Антакье, Хатай.

«‎Мы будем строить наши новые города в соответствии с моделью «‎Национального турецкого щита рисков»‎ на территориях, удаленных от линии разлома, на самых прочных фундаментах, с применением наиболее подходящих инженерных практик»‎, — заверил Курум.

«В рамках крупнейшей в истории республики мобилизации на стихийное жилищное строительство в Хатае мы приступили к возведению в общей сложности 250 тыс. домов — из них 216 тыс. в областных центрах и 34 тыс. в сельской местности. Процесс одновременного строительства в 11 провинциях идет с 21 февраля. Из них 7,1 тыс. находятся в Хатае»‎, — пояснил министр.

Он уточнил: власти стремятся увеличить количество тендеров на строительство новых домов в апреле и мае до 319 тыс. Всего же планируется построить свыше 650 тыс. жилых зданий.

«‎На первом этапе строительства мы объявим тендер на возведение около 60 тыс. домов в центре Хатая в апреле и мае. Потом будем поэтапно вести строительство 650 тыс. домов на резервных территориях, как только завершим процесс оценки ущерба», — отметил министр.

Мурат Курум подчеркнул: министерство возводит новые дома, принимая во внимание мнения и идеи турецких ученых, деловых кругов, неправительственных организаций и граждан. Новые дома, возводимые в регионе, будут иметь максимальную этажность в 3-4 этажа.

«‎Вместе мы залечим все раны в Хатае и других наших 10 провинциях. Вместе мы сотрем следы катастрофы. И вместе мы сделаем Хатай, бренд восходящей Анатолии, устойчивым к стихийным бедствиям. Точно так же, как мы сдержали обещания, данные ранее в отношении землетрясений в Элязыге и Измире, после пожаров в Анталии и Мугле и наводнений в Кастамону и Синопе, мы будем работать здесь с такой же чуткостью», — подчеркнул министр.

Помимо этого, власти Турции будут реконструировать Большую мечеть Хатая, мечеть Хабиб-и Неккар и историческую улицу Куртулуш в соответствии с их первоначальными чертежами, сообщил политик.

Финансовая поддержка преобразований городов

Мурат Курум также уточнил: власти Турции обеспечили временным жильем в зоне землетрясения свыше 2,5 млн граждан. До мая министерство подготовит еще 100 тыс. контейнерных домов для размещения еще 500 тыс. граждан.

Работы по оценке ущерба были завершены в 8 из 11 пострадавших провинций — в Газиантепе, Кахраманмараше, Адыямане, Килисе, Османие, Элязыге, Хатае и Диярбакыре. В ближайшие дни будут завершены работы и в остальных провинциях, подчеркнул министр.

Он отметил: в регионе было обследовано свыше 2 млн зданий, специалисты определили, что 312 тыс. из них должны быть снесены в срочном порядке, поскольку имеют сильные повреждения.

По словам министра, в преобразовании городов наступила новая эра. Правительство увеличило кредитный лимит с 600 тыс. до 1,2 млн турецких лир с процентной ставкой 0,79% и сроком погашения 10 лет. Кроме того, власти страны поощряют подрядчиков, которые будут заниматься преобразованием города — им предлагаются кредиты до 250 млн лир с 12-месячным льготным периодом и 48-месячным сроком погашения, пояснил Курум.