ПОЛИТИКА
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Что известно об аресте американского журналиста в России
В России по обвинению в шпионаже арестовали американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. В течение двух месяцев он будет находиться в СИЗО «Лефортово». Российские власти считают, что он собирал секретные сведения об оборонном предприятии. На Западе связывают арест Гершковича с его журналистскими расследованиями. #trtнарусском #украина #бахмут #арест #журналист #шпион #шпионаже #россия #WallStreetJournal #ЭванГершкович #расследование #тртнарусском #trtrussian
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31 марта 2023 г.
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