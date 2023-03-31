Что известно об аресте американского журналиста в России

В России по обвинению в шпионаже арестовали американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. В течение двух месяцев он будет находиться в СИЗО «Лефортово». Российские власти считают, что он собирал секретные сведения об оборонном предприятии. На Западе связывают арест Гершковича с его журналистскими расследованиями. #trtнарусском #украина #бахмут #арест #журналист #шпион #шпионаже #россия #WallStreetJournal #ЭванГершкович #расследование #тртнарусском #trtrussian