Россия засекретила почти треть расходов бюджета или свыше $31 млрд — это в два раза больше, чем годом ранее, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои подсчеты. Открытые военные расходы РФ также выросли вдвое. Вместе с расходами на безопасность они почти догнали социальные расходы, сократившиеся на 17%.

Минфин РФ прекратил публиковать данные о расходах бюджета из-за санкций еще в прошлом году, однако агентство Bloomberg подсчитало цифры за первые несколько месяцев 2023 года, используя данные портала «Электронный бюджет».

Исходя из этих данных, засекреченные или неуказанные расходы до 24 марта выросли до 2,4 трлн рублей ($31 млрд). Анализ Bloomberg показывает рост расходов по закрытым статьям бюджета в 2,3 раза — с 880 млрд до 2,02 трлн рублей. Это привело к увеличению их доли в общих расходах бюджета — до 27%. При включении расходов, не отнесенных к каким-либо «открытым» направлениям, доля закрытых статей бюджета вырастает до 31,2%.

Секретная расходная часть бюджета ранее достигла пика в 2015 году — тогда он составил 21%.

В сентябре 2022 года газета «‎Ведомости» подсчитала, что ‎расходы федерального бюджета по закрытым — секретным и сверхсекретным статьям — в 2023 году составят около 6,5 трлн руб., или 23% от общей суммы трат. Это на 2,7 трлн руб. больше, чем было заложено в законе.

Расходы выросли из-за войны и мобилизации

Независимый российский экономист Александра Суслина в беседе с Bloomberg отметила: увеличение секретных расходов указывает на рост расходов, связанных с войной.

«Логично предположить, что туда же включены расходы на новые территории», — заявила эксперт, имея в виду части восточной и южной Украины, аннексированные и включенные в состав РФ в сентябре 2022 года в результате референдумов.

Экономист Александр Исаков в беседе с агентством заявил: «Рост расходов обусловлен закупками военной техники, зарплатами мобилизованным россиянам и стремлением завершить некоторые знаковые инфраструктурные проекты до окончания текущего президентского срока в марте следующего года. Поздняя стадия избирательного цикла также является причиной, по которой мы считаем, что правительство будет помнить о рисках подстегивания инфляции и попытается удержать дефицит бюджета ниже 4% ВВП».

Официальный план дефицита, предусмотренный законом о бюджете, — 2% ВВП, уточняет агентство.

Поскольку расходы на вооруженные силы России резко увеличились, оборона — вместе с соответствующей категорией нацбезопасности — по доле расходов в бюджете уступает только государственным социальным программам, подчеркивает Bloomberg.

Так, расходы на оборону за первые месяцы 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года выросли почти в два раза — с 256 до 501 млрд рублей. В сумме с расходами на национальную безопасность (316 млрд рублей, рост на 7,5%) они занимают третье место в структуре расходов бюджета. Больше только засекреченные расходы и расходы на соцпрограммы правительства РФ (1,3 трлн руб., снижение на 17,3%).

Как следует из отчета Банка России, убыток регулятора по итогам 2022 года достиг 721,7 миллиарда рублей. Это в 27 раз выше, чем убыток 2021 года, который составлял 26,3 млрд рублей. Убыток 2022 года стал рекордным за всю историю Центробанка, отмечает издание «‎Компания»‎.

Отчасти он объясняется выходом из санированных банков (Московского индустриального банка и ФК «Открытие»), подчеркнули представители Банка России.