Видео с дрона: как выглядит Бахмут спустя полгода ожесточенных боев

Судя по кадрам с дрона, большая часть зданий в Бахмуте разрушена, многие из них дымятся. Больше всего пострадала захваченная ВС РФ восточная часть города, мосты через реку Бахмутка полностью уничтожены. По сообщениям американского Института изучения войны (ISW), российские силы немного продвинулись на юге и юго-западе и заняли примерно две трети территории Бахмута. #trtнарусском #украина #бахмут #донецк #война #контрнаступление #дрон #безкомментариев #тртнарусском #trtrussian