Турецкая оборонная фирма Havelsan планирует в 2023 году создать «цифровые войска», объединяющие беспилотные воздушные, наземные и надводные транспортные средства турецкого производства. Все они будут работать под эгидой автономных роботизированных систем для проведения совместных военных операций, пишет агентство «‎Анадолу»‎.

Генеральный менеджер Havelsan Мехмет Акиф Наджар в беседе с изданием анонсировал презентацию концепции цифровых войск уже в этом году.

«Пришло время Barkan [беспилотный наземный аппарат], Baha [беспилотный летательный аппарат] и Cankar [беспилотный надводный аппарат] показать, как они будут работать в качестве компонентов цифровых войск на поле боя и как каждый «одиночный солдат» будет работать в составе отряда», — пояснил Наджар.

Менеджер добавил, что работы по развитию оборонной инфраструктуры продолжаются.

По его словам, компания Havelsan продолжает разработку Barkan и готовится наладить ее серийное производство.

«После завершения испытаний мы начнем серийное производство в первой половине этого года», — уточнил Наджар.

Barkan поможет решать военные задачи на поле боя

В январе этого года беспилотный наземный аппарат Barkan добавил к своему вооружению мини-ракетный комплекс с лазерным наведением Mete.

Сейчас Barkan интегрируют в воинские части для выполнения основных задач, таких как разведка, наблюдение и транспортировка боеприпасов, как путем дистанционного управления, так и путем зондирования окружающей среды с помощью сенсорных систем, уточняет TRT Haber.

Разработанные в различных размерах и конфигурациях для разных нужд, беспилотные наземные боевые машины Barkan, также известные как «роботы-солдаты», оснащены оборудованием, способным выполнять множество задач.

Предполагается, что Barkan станет важным помощником сил безопасности Турции во многих областях, особенно в повышении успешности военных операций, предотвращении потерь и снижении операционных расходов.

Для создания огневой мощи на сегодняшний день на Barkan были интегрированы 7,62-миллиметровая дистанционно управляемая стабилизированная система вооружения Barkan Sarp-L, система роботизированной руки и 3-метровая мачта для задач разведки и наблюдения.

Помимо непосредственно боевых задач, Barkan можно использовать для спасения солдат на поле боя с наименьшим риском с помощью транспортных носилок для раненых или для безопасной перевозки необходимых солдатам материалов в точку, где они нужны.

Помимо Barkan, компания Havelsan разрабатывает беспилотный военный автомобиль тяжелого класса Kapgan. Он был впервые представлен в октябре 2022 года.

Как ранее сообщал TRT на русском, свое название боевая машина получила в честь кагана тюркского каганата «Капаган Каган», что означает «Завоеватель». Беспилотник имеет массу 1400 кг и грузоподъемность 600 кг.

Kapgan развивает скорость до 25 километров в час и может непрерывно работать в течение 6 часов. Автомобиль в состоянии преодолеть препятствия высотой 0,5 метра и траншеи шириной до 1,2 метра.

Машина оснащена системой вооружения с боеприпасами 30x113 мм. Пушка обладает превосходными бронебойными свойствами и может вести огонь как по воздушным, так и наземным целям, позволяет обеспечивать эффективное сдерживание на расстоянии до 2000 метров, заявляет разработчик.