ПОЛИТИКА
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В Мюнхене врачи требуют повышения зарплат
Тысячи врачей и работников сферы здравоохранения вышли на улицы Мюнхена выразить недовольство зарплатой и условиями своего труда. Крупнейший профсоюз врачей Германии Marburger Bund требует от государства поднять размер зарплат на 2,5 процента 55 тыс. врачам, работающим в муниципальных больницах. #trtнарусском #германия #мюнхен #врачи #зарплаты #протесты #профсоюз #MarburgerBund #больницы #тртнарусском #trtrussian
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31 марта 2023 г.
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