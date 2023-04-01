Турецкие миротворцы раздают в Приштине лепешки к ифтару

В Приштине турецкие миротворцы раздают местным жителям лепешки к ифтару — Рамазан пиде. Этой традиции уже 24 года. Турецкие солдаты с 1999 года входят в KFOR (международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение безопасности в Косово). Более 90% населения государства исповедуют ислам. #trtнарусском #косово #приштина #пиде #солдаты #рамадан #миротворцы #турецкиемиротворцы #снег #пейзаж #курорт #март #безкомментариев #тртнарусском #trtrussian