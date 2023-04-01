ПОЛИТИКА
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Турецкие миротворцы раздают в Приштине лепешки к ифтару
В Приштине турецкие миротворцы раздают местным жителям лепешки к ифтару — Рамазан пиде. Этой традиции уже 24 года. Турецкие солдаты с 1999 года входят в KFOR (международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение безопасности в Косово). Более 90% населения государства исповедуют ислам. #trtнарусском #косово #приштина #пиде #солдаты #рамадан #миротворцы #турецкиемиротворцы #снег #пейзаж #курорт #март #безкомментариев #тртнарусском #trtrussian
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1 апреля 2023 г.
Истории
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