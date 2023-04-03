Дональд Трамп станет первым президентом США, которому предъявят уголовные обвинения. 30 марта большое жюри присяжных Манхэттена предъявило обвинение экс-президенту США. Об этом первой сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники, знакомые с ходом заседания.

Газета отмечает: детали обвинения пока неизвестны, но дело сосредоточено на выплате денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс во время предвыборной кампании Трампа в 2016 году. Обвинение включает более двух десятков пунктов, по словам двух собеседников NYT, осведомленных в этом вопросе.

Трамп отрицает эту связь, но признался, что приказал своему бывшему адвокату и посреднику Майклу Коэну заплатить Дэниелс $130 тыс. долларов за ее молчание. Прокурор Брэгг подозревает, что эти расходы были компенсированы адвокату за счет Trump Organization, для этого и понадобился подлог финансовых документов. Как правило, такие дела редко заканчиваются реальным сроком и лишением свободы. Но, если целью подлога было скрыть или совершить другое преступление, то в таком случае обвиняемому может грозить до четырех лет тюрьмы.

Колумнист The Guardian Мойра Донеган полагает, что адвокат президента Коэн, а не лично Трамп изначально заплатил Сторми Дэниелс.

«‎‎Потому что, если бы Трамп заплатил ей, этот платеж стал бы предметом тщательной проверки — как со стороны регуляторов финансирования избирательных кампаний, так и от общественности. И в последние дни хаотичных и шатающихся выборов это была проверка, которую кампания Трампа не могла себе позволить»‎, — пишет журналист.

После того, как новости об обвинении Трампу облетели все мировые СМИ, офис окружного прокурора Нью-Йорка подтвердил: экс-президенту действительно было предъявлено обвинение и прокуратура связалась с адвокатом политика, чтобы согласовать его сдачу властям Манхэттена.

Ожидается, что Трамп предстанет перед судом уже на следующей неделе, 4 апреля, заявила адвокат экс-президента Сьюзан Нечелес. В этот момент он подаст заявление о предъявленных обвинениях. После этого пройдут слушания по залогу. Американские СМИ предполагают, что из-за высокой общественной значимости в случае с Трампом залог будет незначительным или вообще отсутствовать, — его просто отпустят в этот же день домой.

При этом до сих пор неясно, наденет ли полиция на Трампа наручники при его появлении. При этом точно известно, что у бывшего президента снимут отпечатки пальцев, сфотографируют и обработают для ареста за уголовное преступление. Ожидается, что его команда юристов будет активно бороться с обвинениями, и сроки возможного судебного разбирательства остаются неясными.

Политическое преследование или справедливость

В истории США ни разу не было такого, чтобы бывшего президента привлекали к уголовной ответственности. Эта новость еще сильнее повысит ставки в президентской кампании 2024 года, поскольку Республиканской партии, возможно, придется выбирать другого кандидата на выдвижение. Пока же Трамп лидирует в большинстве опросов.

Сам политик в ответ на заявления СМИ выступил с резкой критикой прокурора Брэгга и президента США Джо Байдена. По его словам, обвинительное заключение равносильно «политическому преследованию».

«Я считаю, что эта охота на ведьм приведет к серьезным неприятным последствиям для Байдена», — говорится в сообщении Трампа. — «Наше движение и наша партия — сплоченные и сильные — сначала победят Элвина Брэгга, а затем мы победим Джо Байдена».

Представители Республиканской партии уже направили прокурору Брэггу письмо, где обвинили его в попытках осуществить «беспрецедентное злоупотребление прокурорскими полномочиями».

В ответ офис прокурора обвинил Конгресс во вмешательстве во внутренние дела Нью-Йорка и препятствовании правосудию. Лидер Республиканской партии в Палате представителей Стив Скализ назвал решение большого жюри присяжных «‎позором»‎.

«Ярчайший пример того, как экстремистски настроенные демократы используют правительство в качестве оружия для нападения на своих политических оппонентов», — заявил Скализ.

Губернатор Флориды Рон Десантис, которого считают главным конкурентом Трампа на предстоящих праймериз Республиканской партии, заявил: обвинение в адрес политика — это «не по-американски», поскольку превращают закон «в средство для достижения политических целей». Десантис заверил, что «Флорида не будет помогать в запросе об экстрадиции (Трампа) из-за сомнительных обстоятельств».

Следует отметить, что бывший президент США проживает во Флориде.

Полиция готовится к беспорядкам

Как отмечает NYT, в течение пары недель атмосфера у офиса прокурора из-за ожидаемого вердикта в отношении Трампа «напоминала цирк»: сторонники президента протестовали из-за обвинений, параллельно были и те, кто хотел посадить Трампа за решетку. Но в последние дни пыл манифестантов остыл, и 30 марта у офиса прокурора было пустынно, передает газета. Однако у резиденции бывшего президента Мар-А-Лаго во Флориде вечером того же дня собралось около 20 сторонников Трампа в знак солидарности.

По данным канала NBC, полиции Нью-Йорка было приказано усилить дежурство в пятницу 31 марта и быть готовыми иметь дело с «необычными беспорядками».

«Если вы целитесь в короля, вы должны его убить. Есть перспектива похуже, чем возможность того, что бывшему президенту не будут предъявлены обвинения. Перспектива в том, что, несмотря на то что он будет обвинен, он все равно избежит наказания. Вот почему, как бы я ни хотела, чтобы Трампа привлекли к ответственности, я каждый раз вздрагиваю (от новостей об этом деле), — пишет автор The Washington Post Рут Маркус.

Колумнист The Guardian Донеган также подчеркивает: дело Дэниелс — «‎‎не самое серьезное из преступлений Трампа».

«‎‎Во всяком случае, политически мотивированным кажется тот факт, что Трампу уже не было предъявлено обвинение по уголовным обвинениям: его преступность и коррупция настолько расточительны и неприкрыты, что отказ предъявить ему обвинение — уже провал»‎, — заключает журналистка.