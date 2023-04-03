Турция зарекомендовала себя как одно из главных направлений для мирового гольф-туризма. Страна ежегодно привлекает около 130 тысяч игроков этого вида спорта, пишет агентство «‎Анадолу»‎.

Великолепные поля для гольфа и живописные места сделали Турцию одним из главных центров притяжения для любителей гольфа со всего мира. Благодаря мягкому климату и красивым пейзажам Турция предлагает идеальные условия для любителей гольфа, чтобы насладиться любимым видом спорта.

В интервью «‎Анадолу»‎ представитель Международной ассоциации туроператоров по гольфу в Турции Джахит Сахин заявил, что Туристический центр Белека в провинции Анталья обслуживает игроков в гольф уже 12 месяцев. Белек может похвастаться тем, что в этом городе расположены 17 из 22 гольф-полей страны.

Сахин подчеркнул: в 2019 году, который был лучшим годом для туриндустрии Турции, гости сыграли около 600 тыс. игр. В предстоящем сезоне 2022-2023 годов они планируют провести 700 тысяч игр.

Собеседник «‎Анадолу»‎ также отметил, что в этом году увеличилось разнообразие игроков. Прекрасные удобства и услуги Белека делают город лучшим местом для любителей гольфа, которые желают получить уникальный и приятный опыт игры.

«Мы с гордостью говорим об этом, мы стали незаменимым регионом для гольфа», — добавил Сахин.

Годовой доход от гольфа в Испании составляет $5 млрд

Подчеркнув, что гольф имеет большой потенциал в туризме Анталии, Джахит Сахин отметил, что климат, поля и расположение города идеально подходят для игры в гольф.

«В среднем каждый гость оставляет до €1500 евро ($1600). Мы принимаем около 130 тыс. гостей каждый год, многие из которых возвращаются с повторными визитами в течение года. Это привело к тому, что годовой доход от гольф-туризма в Анталии превышает $325 млн‎»‎, — пояснил Сахин.

Он подчеркнул: это не так уж и много по сравнению с конкурирующими странами. «Испания зарабатывает около $5 млрд в год на гольфе, имея около 400 полей для гольфа», — отметил собеседник «‎Анадолу»‎.