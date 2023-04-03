После окончания Второй мировой войны доллар США служил основной резервной валютой во всем мире, оставляя мало места для роста других валют в качестве альтернативной денежной системы, пишет TRT World.

Сейчас центральные банки многих стран мира хранят около 60% своих валютных резервов в американских долларах. И около половины международной торговли, кредитов и глобальных долговых ценных бумаг выставляются в долларах США. На валютных рынках, где торгуются валюты, доллар используется почти в 90% всех операций.

Однако в 2014 году американская валюта начала терять свой привилегированный статус резервной — Россия и Китай объединили усилия для дедолларизации своих деловых операций. Этот шаг был сделан в ответ на введение западных санкций после того, как Москва аннексировала украинский полуостров Крым. Санкции ограничили возможности государственных предприятий и банков РФ привлекать капитал на западных рынках.

Страны отказываются от доллара

За последние два десятилетия доллар США потерял более 12 процентных пунктов доли рынка — с 71% до 59% в 2022 году.

Москва начала активно использовать китайский юань по двум основным каналам: повысила долю юаня в российских резервах и перешла к прямой торговле рублем с юанем вместо использования доллара в качестве посредника.

Минфин РФ увеличил разрешенную долю резервов в юанях в Фонде национального благосостояния до 60% в конце прошлого года, уточняет TRT.

Правительство Бразилии также объявило в конце марта, что КНР и Бразилия договорились торговать напрямую в своих национальных валютах, отказавшись от использования доллара США в качестве посредника.

Соглашение позволит Бразилии, крупнейшей экономике Латинской Америки, и Китаю — главному сопернику экономической гегемонии США — напрямую осуществлять обширные торговые и финансовые операции, обменивая юани на бразильские реалы и наоборот, не задействуя доллар.

Китай и Индия, две крупнейшие экономики Азии, также запустили отдельные программы, чтобы уменьшить доминирование доллара США в международной торговле и получить возможность проводить операции в своих собственных валютах.

Резервный банк Индии (RBI) в середине марта разрешил центральным банкам 18 стран, включая Танзанию, Кению и Уганду, открывать специальные счета в рупиях Vostro (SVRA). Этот шаг позволит осуществлять платежи в индийских рупиях в рамках значительного усилия по дедолларизации торговли.

Россия также выступает за дедолларизацию торговли и использование индийской рупии. В ответ на санкции, которые Запад наложил на Москву за вторжение в Украину, Кремль также начал требовать проводить платежные операции в рублях. В частности, в марте 2022 года президент РФ Владимир Путин поручил перевести платежи за поставки российского газа в рубли. Изменения коснулись валюты платежа, уточнил Путин: Москва продолжит поставлять природный газ в соответствии с объемами и принципами ценообразования, зафиксированными в заключенных ранее контрактах.